Die ukrainische Rapperin Alyona Alyona hat am Donnerstag „Das Fest“ in Karlsruhe eröffnet. Die Fans aus ihrer Heimat feiern besonders ausgelassen mit.

Schon vor dem Auftritt von Alyona Alyona am Donnerstagnachmittag steht fest, dass der Auftakt in diesem Jahr ein besonderer ist. In mehrfacher Hinsicht sendet die ukrainische Rapperin auf der Karlsruher „Fest“-Hauptbühne ein Signal.

Alyona Alyona, bürgerlicher Name Alyona Olehiwna Sawranenko, strahlt ohne viel Bühnenausstattung eine beachtliche Präsenz aus.

Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nutzt sie ihre Bekanntheit, um auf Instagram und Co über die Ereignisse in ihrer Heimat zu informieren.

Der Hügel füllt sich schnell

Richtig voll wird es beim „Fest“ traditionell erst am späten Abend auf dem Hügel. Bei dem Rap-Sound von Alyona Alyona füllt sich der Bereich vor der Hauptbühne allerdings schnell. Bei den ersten Tönen zeigt sich das Publikum noch schüchtern. Nach kurzer Zeit schwingt bei vielen schon der Arm rhythmisch in der Luft.

Was die Ukrainerin in ihrer Muttersprache vorträgt, verstehen die meisten auf dem Hügel nicht. Manche Besucherinnen und Besucher haben erst vor wenigen Tagen in ihre Rap-Musik reingehört – als Vorbereitung auf „Das Fest“.

Fans aus der Ukraine feiern Alyona Alyona beim „Fest“ in Karlsruhe

Dass die Lieder eine Message haben, dass sie anklagen und aufklären wollen, ist an der Körpersprache von Alyona Alyona abzulesen. Ihre Stimme klingt dringlich. Ihr Körper geht mit dem Flow mit.

Beim ersten Ton rennen Viktoria und ihre Tochter runter zur Bühne – mit dabei die ukrainische Flagge und ein selbst gebasteltes Schild. Die beiden Ukrainerinnen sind extra für den Eröffnungsakt zum „Fest“ gekommen. Die beiden tanzen ausgelassen. Ihre Gesichter strahlen.

Für Alina Komanenko ist es das erste „Alyona Alyona“-Konzert. Sie ist jedoch ein richtiger Fan, hat die Lieder schon oft selbst mitgerappt, erzählt die junge Ukrainerin. Mit einer gelb-blauen Flagge um die Schultern gehört sie zu den ersten Menschen, die vor der Hauptbühne beim „Fest“ auf die Rapperin warten.

Seit knapp fünf Jahren ist Alyona Alyona in der Musikwelt präsent. Ihre Texte handeln von den Dingen, die viele junge Menschen umtreiben: Body Positivity, Klimakrise und die eigene Identität.

Mit einer kurzen Ansprache in Englisch erzählt sie den Karlsruher Fans jeweils, wovon der nächste Song handelt. „Next song is about me like big mama in the house“, kündigt sie an.

Die Rapperin steht für Selbstbewusstsein.