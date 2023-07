Sonniger Donnerstag

„Das Fest“ 2023 in Karlsruhe hat begonnen – erste Eindrücke

In Karlsruhe hat am Donnerstag „Das Fest“ 2023 begonnen. Bei sonnigem Wetter warteten viele Zuschauer am Nachmittag geduldig vor den Toren auf den Einlass. Diese Bildergalerie wird aktualisiert.