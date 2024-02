Die Nachfrage nach „Ferien ohne Koffer“ für Kinder ist groß. Um ihr gewachsen zu sein, hat der Stadtjugendausschuss technisch nachgerüstet. Am Dienstagabend geht es los.

Der Stadtjugendausschuss Karlsruhe bietet wieder ein buntes Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche. Am Dienstag, 6. Februar, kann ein großer Teil des Angebots unter www.ferien-karlsruhe.de gebucht werden. Nachdem das System im vergangenen Jahr wegen des großen Ansturms zusammengebrochen war, hat der Stadtjugendausschuss jetzt nachgerüstet.

„Wir hatten da Probleme“, bestätigt die Leiterin des zuständigen Jugendfreizeit- und Bildungswerks, Irene Kiefer. Nachdem im vergangenen Jahr wegen der großen Nachfrage kurzzeitig nichts mehr ging und keine Bestellungen abgesetzt werden konnten, habe man abgebrochen und das Angebot eine Woche später erneut freigeschaltet.

Am Dienstag ab 18 Uhr können „Ferien ohne Koffer“ gebucht werden

Mittlerweile habe man eine technische Lösung gefunden, die „gut funktioniert“, versichert Kiefer. Mit einem erneuten Zusammenbruch des Systems sei deswegen auch bei der erwarteten großen Nachfrage nicht zu rechnen. Zudem wurden die Buchungszeiten entzerrt. Ein Teil der Angebote kann am Dienstag, 6. Februar, ab 18 Uhr gebucht werden, der nächste Schwung dann ab 19 Uhr.

Um 18 Uhr werden laut Stadtjugendausschuss die „Ferien ohne Koffer“-Angebote in den Oster-, Pfingst- und Herbstferien freigeschaltet. Um 19 Uhr kommen dann die Sommerferien-Angebote in diesem Bereich dazu. Bereits in der vergangenen Woche konnten Eltern für ihre Kinder Plätze für die Zirkusangebote sowie für das „Camp der tausend Möglichkeiten“ buchen. Dabei habe es keine technischen Probleme gegeben, sagt Kiefer.

„Ferien ohne Koffer“ bedeutet, dass die Kinder von morgens bis nachmittags bei verschiedenen Angeboten betreut werden. Zumeist finden die Ferienprogramme in den Jugendhäusern der einzelnen Stadtteile statt. Laut Irene Kiefer gibt es rund 1.500 Plätze bei diesen Angeboten.

Zudem bietet der Stadtjugendausschuss auch „Ferien mit Koffer“ an. Insgesamt gibt es so laut einer Pressemitteilung mehrere 1.000 Plätze für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren. Darunter sind Freizeiten in Deutschland und Europa sowie Sprachreisen.

Manche der Angebote sind für alle Kinder zugänglich. Irene Kiefer

Leiterin des Jugendfreizeit- und Bildungswerks

Wer auf die „Ferien ohne Koffer“ setzt und dabei leer ausgeht, für den hat Irene Kiefer einen Tipp: „Manche der Angebote sind für alle Kinder zugänglich.“ Dafür brauche es nicht unbedingt einen gebuchten Platz. Dies gelte zum Beispiel für die offenen Angebote auf den Spielplätzen. Dies sei dann eine Möglichkeit, wenn Eltern nicht auf fixe Betreuungszeiten angewiesen seien. „Am besten bei den jeweiligen Angeboten nachfragen“, rät Kiefer.

Zudem sei die Warteliste eine Option. Hier gebe es immer die Möglichkeit, doch noch nachzurücken. Und manchmal sei bei der Teilnehmerzahl spontan noch etwas Luft nach oben, das entscheide sich aber meist kurzfristig, sagt Kiefer.