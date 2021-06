Nach Aufmarsch von Fußballfans: Ultra aus Dresden in Karlsruhe vor Gericht

Vor vier Jahren machte der Aufmarsch von bis zu 3.000 Unterstützern der SG Dynamo Dresden in Karlsruhe Schlagzeilen. In Tarnkleidung protestierten sie gegen den DFB. Vor dem Karlsruher Amtsgericht hatte das jetzt ein Nachspiel.

Der 28 Jahre alte Mann betätigt sich im inneren Zirkel der Ultras von Dynamo Dresden, jetzt sitzt er in Saal 0.15 des Karlsruher Amtsgerichts. Die mutmaßliche Tat, um die es geht, liegt nicht weniger als vier Jahre zurück.

Damals, am 15. Mai 2017, trat der KSC im Wildparkstadion gegen die Kicker aus der sächsischen Kapitale an. Das Spiel endete 4:3 für Dynamo Dresden, doch an diesem Tag war der Hauptgegner der Gäste nicht der KSC. „Krieg dem DFB“ stand nämlich auf einem Banner, das die Dresdner bei sich hatten.

Man wandte sich gegen die zunehmende Kommerzialisierung des organisierten Fußballs und forderte die Politik zum Handeln auf. Nur, dass man es bei dieser Gelegenheit mit der Achtung von Recht und Gesetz nicht allzu genau nahm.