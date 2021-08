Auftritt von Jürgen Todenhöfer in Karlsruhe: „Ja, ich will Kanzler werden“

Mit dem Colani-Truck machte Jürgen Todenhöfer am Samstag einen Stopp in Karlsruhe und warb für seine Liste „Team Todenhöfer“, mit der er bei der Bundestagswahl antritt. Regierung und Mitkandidaten kritisierte er deutlich.

Gut sichtbar platziert sind Plakataufsteller an der Erbprinzenstraße am Friedrichsplatz. „Todenhöfer kommt“, steht da in großen Lettern. Nebenan, in der Lammstraße, ist am Samstag bereits kurz nach 17 Uhr der ins Auge fallende Colani-Truck aufgestellt – mit einem zur Tribüne umgebauten Lkw-Auflieger. Mit der futuristisch anmutenden Lkw-Studie des Designers Luigi Colani, der zuletzt in Karlsruhe lebte, scheint dem Hauptakteur des lauen Sommerabends Aufmerksamkeit gewiss.

Kurz nach 18 Uhr springt Jürgen Todenhöfer, leger gekleidet in blaue Jeans und schwarze Lederjacke, leichten Fußes auf die Bühne. Dabei ist der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete und langjährige Manager eines Offenburger Medienkonzerns demnächst bereits 81 Jahre alt. „Hallo Karlsruhe“, ruft er, als wäre er der Frontman einer Rockgruppe.

Derweil erklingt der Song „unstoppable“. „Unaufhaltsam“, so heißt das Motto der im November 2020 neu gegründeten Partei „Team Todenhöfer.“ Die Orchestrierung des Auftritts wirkt wie US-amerikanischer Wahlkampf.