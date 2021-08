Für seine Partei, die CDU, war es das schlimmstmögliche Debakel, für Axel E. Fischer hingegen ein wahrer Glücksfall. Als der damals 32-jährige Diplom-Ingenieur und wissenschaftliche Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation bei der Bundestagswahl am 27. September 1998 als junger Abgeordneter zum ersten Mal in den Bundestag gewählt wurde, fand sich seine Partei nach der 16-jährigen Kanzlerschaft von Helmut Kohl auf den harten und unbequemen Bänken der Opposition wieder.

Die Altvorderen, ans Regieren gewöhnt, fielen in ein tiefes Loch und taten den Wahlsieg von SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder und den Wechsel von Schwarz-Gelb zu Rot-Grün als einmaligen Betriebsunfall ab, der keinen Bestand haben werde. Für Fischer hingegen, den Neuling im Bundestag, war es „eine tolle Zeit“, wie er im Rückblick gesteht.

Von den alten Hasen viel gelernt