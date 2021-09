Ein Schaf auf Abwegen: Am Donnerstagmorgen meldeten mehrere Anrufer bei der Polizei ein Schaf, das mutterseelenallein in Durlach unterwegs sei. In der Tat: Gegen 6.30 Uhr wurde das Tier zunächst auf einem Spielplatz in der Markgrafenstadt gesichtet.

Kurze Zeit später passierte das Schaf ohne erkennbare Eile die angrenzende Max-Beckmann-Straße, um schließlich auf einer Grünfläche zwischen zwei Hochhäusern eine Pause einzulegen und zu verweilen.

Eine Streifenwagenbesatzung des Reviers Durlach nutzte die Gelegenheit für Nachforschungen. Offenkundig war das Tier aus einem nahe gelegenen Gehege geschlüpft und – neugierig auf die Welt – zu seiner Tour aufgebrochen.

Den Beamten gelang es, den zuständigen Schäfer ausfindig zu machen. Bis dieser an der Grünfläche eintraf, schlüpften die eingesetzten Beamten hilfsweise in den Job des Fachmanns und übernahmen die Aufsicht über das Tier. Der Schäfer brachte das Schaf schließlich wieder in die Gesellschaft seiner Artgenossen.