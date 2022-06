Autofahrerin rammt in Karlsruhe fünfjährigen Kettcar-Fahrer

Eine 47-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmittag in der Karlsruher Lameystraße einen fünfjährigen Jungen erfasst. Wie die Polizei mitteilte, missachtete die Frau eine rote Ampel und rammte den Jungen, der den Fußgängerüberweg in seinem Kettcar fahrend passierte.

Der Fünfjährige wurde durch den Zusammenstoß aus seinem Gefährt geschleudert und prallte mit seinem Rücken auf die Fahrbahn. Während das Kettcar bei dem Unfall zerstört wurde, kam der Junge mit leichten Verletzungen davon. Vorsorglich brachte ein Krankenwagen ihn in eine Kinderklinik.

Am Fahrzeug der 47-Jährigen entstand ein Schaden von knapp 100 Euro. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.