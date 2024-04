Bahn verbietet das Kiffen an Bahnhöfen: Was das in der Praxis bedeutet

Mit der Teil-Legalisierung des Cannabis-Konsums rückt die Frage in den Fokus, wo das Kiffen erlaubt ist und wo nicht. Nun hat auch die Deutsche Bahn reagiert und die Frage für den Bereich von Bahnhöfen geklärt.

Das Rauchen ist an Bahnhöfen grundsätzlich nicht erlaubt, sondern nur in ausgewiesenen Zonen gestattet, die es mancherorts gibt. Braucht man da ein zusätzliches Verbot?

Damit reagiert die Bahn auf die Einschränkungen, die beim Kiffen gelten. „Abgeleitet vom gesetzlichen Verbot von Cannabis-Konsum tagsüber in Fußgängerzonen oder im Umfeld von Schulen und Spielplätzen möchten wir unsere Reisenden, vor allem Kinder und Jugendliche, an unseren Bahnhöfen schützen. Deshalb werden wir den Konsum von Cannabis in unseren Bahnhöfen generell untersagen“, sagte eine Bahnsprecherin gegenüber der „Bild am Sonntag“, die über das geplante Verbot berichtete.