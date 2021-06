Fast alle Linien fahren wieder

Aufarbeitung des Bahn-Lockdowns in Karlsruhe läuft – einige profitierten vom Schienen-Chaos

Die meisten Bahnen in Karlsruhe fahren nach gut zwei Wochen Zwangspause wieder. Die Aufarbeitung des Geschehens ist in vollem Gange. Sie wird Wochen bis Monate dauern. Klar ist aber schon jetzt, dass sie Kosten in Millionenhöhe verursacht hat.