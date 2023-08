Bei „Karlsruhe trifft sich“ spielt das Wetter nur die zweite Geige

„Wir sind ja nicht aus Zucker, wir spielen bei jedem Wetter“, ruft Sänger Dominik Reisman von der Band Pretty Poets den unter großen Schirmen kauernden Menschen zu. Es schüttet wie aus Kübeln, als das Trio mit 80er-Jahre Coversongs beginnt, den Karlsruher Marktplatz zu beschallen – unter dem Motto „Karlsruhe trifft sich“.

Grüppchen unterschiedlichen Alters feuern die Band an und singen mit. Die Stimmung ist trotz strömendem Regen bestens. „Das kann man ja nur mit Humor nehmen“, meint ein Zuhörer, während die Band „I just died in your arms“ von Cutting Crew schmettert.

Niemand lässt sich vom Wetter nachhaltig beeindrucken

Alle wippen mit, jemand trägt gelassen sein Bier mit einem Deckel geschützt zum nächsten Unterschlupf, Kids hüpfen im Regen umher, die Kellnerin bei Wilma Wunder wird von einem Kollegen mit Regenschirm begleitet, Radler halten an, hören zu, kaum jemand lässt sich vom Wetter beirren.

Wir sind ja nicht aus Zucker, wir spielen bei jedem Wetter. Dominik Reisman

Sänger der Band „Pretty Poets“

Auch zufällig passierende Menschen lassen sich gern auf ein paar Takte auf den Marktplatz locken. Eine Passantin war einkaufen und kam zufällig vorbei, die Musik gefällt ihr und sie bleibt trotz Regen noch ein Weilchen stehen und lauscht. Das Glockenspiel des Rathauses erfordert eine kurze Pause, doch gleich darauf geht es weiter mit „Kyrie“ von Mr. Mister.

Kaum lässt der Regen nach, wagen sich erste Tanzwillige Richtung Bühne und wiegen sich im Takt. Unter dem Motto „Karlsruhe trifft sich“ finden seit 24. Juni jeden Samstag von 11 bis 18 Uhr Musik sowie Events auf dem Marktplatz statt. Lokale Kulturschaffende, Musiker, Vereine und Unternehmen können sich präsentieren. Es ist nicht die einzige Initiative, das Stadtzentrum zu bespielen.

Das Angebot hat sich in der Stadt etabliert

Organisiert wird die Reihe von der Stadt Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der City Initiative Karlsruhe und einem Radiosender. „Inzwischen hat sich das Projekt schon etabliert und wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz. Es gab sehr viele Anfragen, der Part mit Musikern war schnell ausgebucht. Und auch die Vereine sind sehr interessiert. Am 16. September kommen beispielsweise ,Simana steh auf’, die sich für soziale Gerechtigkeit engagieren“, berichtet Radiomitarbeiter Christoph Fischer.

Auch der Sozialtreff aus der Kriegsstraße, Karate Neureut sowie TSC Astoria seien dabei. Noch bis 7. Oktober wird auf dem Marktplatz eine bunte Mischung für alle geboten.

Heute liegt der Fokus neben der Band Pretty Poets auf den Kids. Zwar muss das Kinderschminken wegen des Wetters verkürzt werden, aber der spontane Auftritt der Zirkus Gebrüder Barelli, die derzeit auf dem Messplatz gastieren, kommt sehr gut an, ebenso wie die Live-Musik von Markus Becker, der viele Kinder zum Mitsingen und Mitmachen animiert.

Stimmung auf dem Marktplatz

Andreas Haupt hat sich mit seiner Frau und den beiden Kindern extra für dieses Event ins Stadtzentrum auf den Weg gemacht und freut sich, dass sein Nachwuchs so viel Spaß an der Bühne hat.

Die 24-jährige Kira kommt zufällig vorbei, sie war gerade mit ihren beiden Freundinnen Shoppen und lauscht erstaunt: „Das erinnert mich an Fasching, einfach tolle Stimmung“, meint die junge Frau. Nächsten Samstag steht Ana Djan auf der Bühne, das komplette Programm ist auf der Website unter Karlsruhe-erleben.de online.