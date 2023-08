Prost und zum Wohl: Am Freitagmittag ist im Schlossgarten die inzwischen 21. Karlsruher Bierbörse gestartet. Bis einschließlich Sonntag, 27. August, können Besucher an rund 60 Ständen ein Gläschen bestellen. Zur Wahl stehen mehr als 500 traditionelle und exotische Biersorten, teilt die Alpha Marketing GmbH als Veranstalterin mit.

Sie kündigt zudem Livemusik unter anderem mit der Band Danny & The Boys am Samstag ab 19.30 Uhr an. Die Bierbörse öffnet am Samstag um 15 Uhr, bis ein Uhr wird ausgeschenkt. Am Sonntag läuft das Programm von 11 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Karlsruher Bierbörse kommt international daher

Schon am Freitagmittag lassen sich die ersten Besucher ein Rinkuskiai aus Litauen, ein Kirschbier aus Belgien oder ein Mythos aus Griechenland schmecken. Auf dem Grill brutzeln Steaks und Würste, die ersten Leberkäse-Semmeln werden bestellt.

Im Biergarten stehen Bänke sowie Tische mit blau-weißen Decken bereit. Ein junges Paar nimmt dort Platz, nur der Mann mit einem Bier vor sich. „Ich muss noch fahren“, erklärt seine Freundin.

Thorsten Becker schenkt an seinem Stand Kölner Früh-Kölsch aus. „Das kommt in Karlsruhe gut an“, sagt der Mann aus Leverkusen, der mit der Bierbörse zuvor unter anderem in Dorsten und Bonn war.

Schlosslichtspiele locken

Vor dem Schloss gibt es ebenfalls Programm: Dort laufen die Schlosslichtspiele. Am Samstag starten die Projektionen um 21 Uhr, am Sonntag dann bereits ab 20.45 Uhr. Zu sehen sind neu für diese Saison produzierten Arbeiten wie „80’s Flash“ der ungarischen Gruppe Maxin10sity, aber auch beliebte Shows der Vorjahre.

Zu erleben sind die allabendlichen Projektionen bis einschließlich Sonntag, 17. September. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann an den Getränkeständen ein Unterstützer-Bändchen für fünf Euro erwerben.