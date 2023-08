Karlsruher Schlosslichtspiele starten mit acht Premieren

Die Gruppe Maxin10sity entführt in ihrem neuen Werk „80´s Flash“ in die 80er-Jahre: Mit diesem Jahrzehnt befasst sich die aktuelle Sonderausstellung im Schloss. Erstmals zu sehen ist auch ein Mitschnitt des Kraftwerk-Konzerts vom Samstag . Der Künstler Jonas Denzel zeigt zudem eine veränderte Version seiner Arbeit „Hands on“. Die übrigen vier Premieren stammen allesamt von Künstlern, die mit dem Award der BBBank ausgezeichnet wurden: Die indonesische Gruppe „The Fox, The Folks“ thematisiert in „Bhinneka Express“ den Wandel durch die Globalisierung. Unter der Überschrift „AI+GA“ kündigen die Künstler „Overlappingstudio_Simone Serlenga“ eine poetische Show mit den Schnittmengen von Naturwissenschaft, künstlicher Intelligenz und menschlichem Denken an. Das Karlsruher Cluster Kollektiv fragt: Wie können wir eine Zukunft gestalten, in der sich Menschen und Algorithmen mit Sensibilität Räume teilen? Die Arbeit heißt „For Headlights Crave Hindsight Too“. Ebenfalls neu ist die Show „Humanity“ von Sinoca: Auch hier geht es um neue Technologien und den Wunsch, den Menschen dabei nicht aus dem Blick zu verlieren.