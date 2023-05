Phänomen im Frühjahr

Blutende Kopfwunde: Krähe verletzt Spaziergängerin in Karlsruher Grünstreifen

Vermutlich um seinen Nachwuchs zu verteidigen, griff eine Krähe in einem Grünstreifen in Karlsruhe eine Spaziergängerin an. Attacken wie diese sind laut Experten selten. Die Stadt will dennoch reagieren.