Im Europa- und Kommunalwahlkampf bekommt die Karlsruher SPD prominente Unterstützung aus Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz wird für einen Auftritt anreisen, bestätigt der SPD-Kreisvorsitzende Parsa Marvi.

Geplant ist die Veranstaltung für Samstag, 18. Mai, am Nachmittag. Die genaue Uhrzeit stehe noch nicht fest. Der Kanzler kommt in Begleitung: In Karlsruhe wird an diesem Tag auch die Spitzenkandidatin und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, auftreten.

Kanzler bei zentralem Event in Karlsruhe

Zudem ist der Spitzenkandidat der SPD Baden-Württemberg, René Repasi, angekündigt. Marvi erklärt: „Das wird der zentrale Event für Süddeutschland sein in diesem SPD-Wahlkampf.“

Die Europawahl findet am 9. Juni parallel zur Kommunalwahl statt. Seit dieser Woche dürfen die Parteien und Gruppierungen im öffentlichen Raum plakatieren.