Abstimmung beginnt am 8. September

Julia Sauter arbeitet seit drei Jahren ehrenamtlich für den Kinderschutzbund Karlsruhe. Im Sommer 25 Jahre alt geworden, berät die Karlsruherin einerseits Kinder und Jugendliche am Sorgentelefon „Nummer gegen Kummer“, andererseits steht sie Eltern am Elterntelefon beratend zur Seite.

In diesem Sommer hat sie außerdem den Förderverein des Kinderschutzbundes Karlsruhe mitgegründet. Dessen Ziel ist, das Angebot für Familien auszubauen: Die Nachfrage wächst stark, bedingt auch durch die Corona-Belastungen.

Nun hat Julia Sauter die Chance auf den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises. Die öffentliche Abstimmung beginnt am Donnerstag, 8. September. Sie läuft bis Mittwoch, 19. Oktober.

Gewinnt die ausgebildete Erzieherin das Preisgeld, geht es an den Kinderschutzbund Karlsruhe, zweckgebunden für ein konkretes Projekt. So sehen es die Verleihungsrichtlinien vor.

Hilfe für Kinder und Eltern Nummer gegen Kummer: Streit mit der besten Freundin, Ärger mit den Eltern, ein Umzug, Mobbing, Zukunftsangst, Liebeskummer – bei solchen Sorgen und Nöten begleiten die bis zu 30 Karlsruher Ehrenamtlichen im Beraterteam der „Nummer gegen Kummer“ Kinder und Jugendliche. Die Zahl der Anrufe steigt: 2020 lag die Zahl in Karlsruhe bei 1.200 Telefonaten, das waren 30 Prozent mehr als im Vorjahr. 2021 kontaktierten 1.300 junge Menschen das Karlsruher Beratungsteam unter der kostenlosen Nummer 116 111. Elterntelefon: Beim Kinderschutzbund Karlsruhe bekommen auch erwachsene Anrufer – Eltern, Großeltern oder andere Beteiligte – Tipps für herausfordernde Familiensituationen. Das Elterntelefon wird laut Kinderschutzbund ebenfalls sehr gut angenommen. Es hat die Nummer (08 00) 1 11 05 50. ke/tima

Für ihr Engagement im Kinderschutzbund Karlsruhe hatte Sauter im vergangenen Sommer den Jugenddiakoniepreis 2021 erhalten. Dadurch ist sie nun für den Deutschen Engagementpreis 2022 nominiert. In Grünwinkel aufgewachsen und inzwischen nach Mühlburg gezogen, hofft die junge Frau auch auf ein weiteres Bonbon, das mit dem Preis verbunden ist.

Denn die 50 Kandidaten, die in der öffentlichen Abstimmung zum Publikumspreis am besten abschneiden, dürfen im Frühjahr 2023 kostenlos an einem Weiterbildungsseminar teilnehmen.

Karlsruher Erzieherin arbeitete schon als Jugendliche ehrenamtlich

Das lockt die ausgebildete Erzieherin mächtig: Sie lernt mit Begeisterung neue Arbeitsfelder kennen. Bis zu den Sommerferien im Ganztagsschulbetrieb der Weinbrennerschule beschäftigt, arbeitet Julia Sauter jetzt im Hort der Ried-Schule in Rüppurr. Dort werden rund 80 Schulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren betreut.

Schon als Jugendliche arbeitete Sauter ehrenamtlich in einem Altenheim. Erst vor drei Wochen stand sie zudem auch als Teilnehmerin der Regenbogentour 2022 in der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Bei dieser Mutmachtour von 50 Frauen und Männern in regenbogenfarbenen Trikots zu Kliniken, in denen kleine Tumorpatienten behandelt werden, fahren nur Menschen mit, die eine Krebserkrankung im Jugendalter überstanden haben.

Publikum kann bis spätestens 19. Oktober abstimmen

Nun wird es bis in den Advent spannend bleiben. Die Gewinner aller Kategorien, auch des Publikumspreises, werden nämlich erst am 1. Dezember bei der Verleihung des Deutschen Engagementpreises 2022 in Berlin bekannt gegeben.

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss großer Dachverbände und unabhängiger Organisationen, lobt den Preis aus, um freiwilliges Engagement in Deutschland zu stärken.

Er würdigt das freiwillige Engagement von Menschen und rund 700 Engagement-Wettbewerbe in Deutschland, die dies unterstützen. Etwa 30 Millionen Menschen setzen sich bundesweit für das Gemeinwohl ein – als Einzelne, in Gruppen, Vereinen, Stiftungen und Unternehmen.