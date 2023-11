Ab 6. Dezember in St. Stephan

Citykrippe Karlsruhe im Detail

In diesem Jahr wird es neue Figuren bei der Citykrippe in der Karlsruher Kirche St. Stephan geben. Ab 6. Dezember wird die Krippe gezeigt. Neu dabei sind in diesem Jahr unter anderem die Heiligen Drei Könige sowie eine Frau mit Kindern und Lastenrad.