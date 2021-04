Karlsruhe liegt jetzt drei Tage in Folge bei der 7-Tage-Inzidenz unter 100. Ist dies fünf Tage in Folge der Fall, sind Lockerungen für den Handel sowie die Öffnung von Museen und Zoo möglich. Bereits am Samstag könnten sich also wieder viele Türen öffnen.

Inzidenz in Karlsruhe am Mittwoch wieder gestiegen

Allerdings stieg die Inzidenz am Mittwoch auf 88,1. Am Dienstag hatte das Land einen Wert für Karlsruhe von 79,2 gemeldet. Am Mittwoch wurden 98 neue positive Tests registriert.