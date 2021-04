Corona-Testpflicht ist ein Kraftakt für Karlsruher Schulen

Seit einer Woche gilt an den Schulen die Corona-Testpflicht. Zweimal in der Woche heißt es dann für die Mädchen und Jungen: Stäbchen in die Nase. Das klappt gut – bringt aber auch manche Schulen in Karlsruhe an die Grenzen.

Der organisatorische Aufwand ist für die Schulen enorm: „Unser Sekretariat sieht aus wie eine Apotheke“, sagt der Direktor des Rüppurrer Max-Planck-Gymnasiums, Uwe Müller. Überall stapeln sich die Test-Kits für die knapp 1.000 Schüler. Zweimal pro Woche müssen die Mädchen und Jungen getestet werden – so sieht es die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vor.

Das Testen selbst klappt gut, berichtet Uwe Müller, der gleichzeitig auch geschäftsführender Schulleiter der Gymnasien in Karlsruhe ist. Nach einer Woche Testpflicht gab es an seiner Schule keine positiven Testergebnisse. An den anderen Gymnasien der Stadt sieht es ähnlich aus. „Das ist sehr überschaubar, insgesamt gab es in den Gymnasien im Stadtgebiet vier positive Tests in der vergangenen Woche“, fasst Müller zusammen.

Er beklagt den hohen Aufwand, den das Testen in der Schule mit sich bringt. So sei es weniger der Abstrich in der Nase selbst, dieser sei in allen Klassen nach etwa 30 Minuten am Morgen erledigt.