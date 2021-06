Verteidiger plädiert für Entziehungsanstalt

Nach Crash-Fahrt durch Karlsruhe: Anwältin des Nebenklägers fordert Unterbringung in der Psychiatrie

Im Prozess gegen den 49 Jahre alten Mann, der im November vergangenen Jahren diverse Unfälle in Karlsruhe verursacht und zwei Fahrzeuge gewaltsam an sich gebracht hat, fordern Staatsanwaltschaft und Nebenklage die Unterbringung in der Psychiatrie.