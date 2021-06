Bei einem tragischen Badeunfall am Baggersee Mittelgrund in Eggenstein-Leopoldshafen musste am Mittwochnachmittag eine Person reanimiert werden. Wie die Polizei auf BNN-Anfrage bestätigt, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr alarmiert, als ein 25-jähriger Mann beim Baden mit Freunden untertauchte und nicht mehr an die Wasseroberfläche zurückkam.

Ersthelfer, die den See absuchten, zogen den jungen Mann leblos aus dem Wasser und begannen sofort mit der Herz-Lungen-Massage. Dank des schnellen Eingreifens der Helfer konnte er wiederbelebt werden.

Die angerückten Rettungskräfte übernahmen die Versorgung des 25-Jährigen. Ein herbeigerufener Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Ein Puls sei bei dem Opfer vorhanden, über den weiteren Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Auch zur Unfallursache dauern die Ermittlungen noch an.