Beim Karlsruher „Fest“ sind es vom Hügel im Herzen der Günther-Klotz-Anlage nach Indien nur ein paar Schritte: Auf dem Aktivspielplatz finden von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juli die India Summer Days statt. Der Eintritt ist frei. Das Angebot reicht von Kultur über Kulinarik bis hin zum Sport.

Zur Eröffnung am Freitag um 16.30 Uhr spielt die Bollywood Band Ravanch – Pawanch. Eine Begrüßungszeremonie mit indischen Tänzen der Revathi Dance Akademie aus München folgt um 18 Uhr. Sie wollen unter anderem den Gott Ganesh freundlich stimmen, er beseitigt dem Glauben zufolge Hindernisse. Ab 18.30 Uhr sind Tänze zu sehen aus Goa. Dieser Bundesstaat ist in diesem Jahr Partnerland der India Summer Days. Das Programm dauert bis 22 Uhr, dann ist eine Feuerzeremonie zum Abschluss des Tages angekündigt.

Yogakurse bei den India Summer Days

Am „Fest“-Samstag öffnet das indische Dorf um 12 Uhr und am Sonntag bereits um 9 Uhr. Es gibt an beiden Tagen Yogakurse zum Mitmachen für alle. Cricketspieler präsentieren diesen indischen Nationalsport. Auftreten wird die indische Violinistin Apoorva Krishna, die gerade auf Europatour ist. Die Karlsruher Tanzschule Lasya Priya Fine Arts Dance Group steht auf der Bühne, ebenso D4Dance Performing Arts aus München.

Klassische und folkloristische Tänze führt die Dindi Dance Group auf. Um den Ruf- und Antwortgesang alter Sanskrit-Mantras geht es bei den Sängern von Kirtaniyas. Am Sonntag findet zum Abschluss um 20 Uhr eine Feuerzeremonie auf dem Aktivspielplatz statt. Um 21.45 Uhr startet das große Finale dann auf der Kulturbühne.

Karlsruhe und Baden-Württemberg pflegen Kontakte mit Indien

Wie „Das Fest“ ist auch das indische Dorf eine Veranstaltung der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME). Schirmherr ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Das Land und die Stadt Karlsruhe kooperieren seit Jahren mit Indien. Bei den India Summer Days besteht zudem eine Kooperation mit dem indischen Generalkonsulat in München und dem indischen Honorarkonsulat in Stuttgart.

Durch die „großartige und breite Unterstützung“ der Partner könne man ein authentisches und abwechslungsreiches Programm bieten, erklärt KME-Chef Martin Wacker. Er sagt: „Dabei helfen uns natürlich die guten langjährigen und direkten Kontakte zu kulturellen Einrichtungen, zu Konsulaten, zur Landespolitik, zur Wirtschaft, zu Verbänden und zu den Handelnden im aktiven deutsch-indischen Netzwerk zwischen Pune, Mumbai und Karlsruhe.“