Wenige Stunden vor Beginn des Kartenvorverkaufs haben die Macher von „Das Fest“ ihr Geheimnis gelüftet.

Auf der Hauptbühne geht es am 20. Juli mit einem australisch-irischen Abend los, Newcomerin Tones And I bereitet die Bühne für Routinier Rea Garvey.

Drei Tage später endet das Karlsruher Kult-Festival mit Auftritten von Michael Schulte und Alvaro Soler. Dazwischen sollen unter anderem Casper, Querbeat und Alligatoah den „Mount Klotz“ zum Beben bringen.

Die „Fest“-Crew um Martin Wacker hat für 2023 den gewohnten Weg gewählt. Sie mischt aufstrebende Künstler mit bekannten Gesichtern, kombiniert Pop mit Punk, Rap mit Techno, Crossover mit Klassik.

Die ganz großen Namen werden nicht auf der Karlsruher Bühne stehen, das hatten die Macher in den vergangenen Jahren mehrfach betont. Deswegen setzen sie in großen Teilen auf ihr Gespür für Künstler, deren Stern am Aufgehen ist.

„Das Fest“ 2023: Rea Garvey und Casper kehrenen zurück nach Karlsruhe

Längst feste Größen der deutschen und teils internationalen Musikszene sind allerdings die vier Acts, die jeweils zur Hauptzeit um 21 Uhr auf die Bühne treten. Der Ire Rea Garvey bestreitet den Auftakt am Donnerstag. Für den ehemaligen Sänger der Band Reamonn und Juror in TV-Shows wie „The Voice of Germany“ und „The Masked Singer“ ist es eine Rückkehr. 2016 spielte er schon einmal bei „Das Fest“ – auf der Videoplattform Youtube veröffentlichte er selbst vor gut einem Jahr einen Mitschnitt des Auftritts in voller Länge.

Externer Inhalt von Youtube

Am Freitag und Samstag gehört die wichtigste Auftrittszeit den Rappern Casper und Alligatoah. Der Deutsch-Amerikaner Casper war in den Anfangsjahren seiner Karriere schon zweimal zu Gast auf dem Karlsruher Festival: 2010 spielte er auf der damaligen Zeltbühne, zwei Jahre später stand er schließlich zum ersten Mal vor dem Hügel.

Externer Inhalt von Youtube

Anfang der 2010er Jahre erschienen auch Caspers bislang erfolgreichste Alben „Xoxo“ und „Hinterland“. Seitdem ist er Stammgast auf deutschen Festivalbühnen. 2022 erschien nach fünf Jahren Pause sein fünftes Studioalbum „Alles war schön und nichts tat weh“, gefolgt von einer ausverkauften Club-Tour. Im Juli kehrt Casper nun nach elf Jahren in die Karlsruher Günther-Klotz-Anlage zurück.

Premiere am „Mount Klotz“ für Alligatoah und Alvaro Soler

Einen Tag später, am Samstag, feiert Rapper Alligatoah seine Hügel-Premiere. In der Region ist auch er allerdings kein Unbekannter. 2021 trat der 33-Jährige beim Happiness-Festival in Straubenhardt auf. Aktuell ist er mit seinem Album „Rotz & Wasser“ auf den Bühnen im Land unterwegs. Die „Fest“-Macher nennen ihn in einer Pressemitteilung einen „Meister der Zuspitzung und der inhaltlichen Symbiosen“.

Externer Inhalt von Youtube

Am letzten Festivalabend wird es wie im Vorjahr beim Auftritt von Passenger ein wenig ruhiger zugehen. Auf der Bühne steht Alvaro Soler. Der Sohn einer belgisch-spanischen Mutter und eines deutschen Vaters steht für Latino-Klänge und internationales Flair. Er ist in Barcelona geboren, in Japan aufgewachsen und lebt heute in Berlin und Barcelona. Selbst Superstar Jennifer Lopez ist bereits auf ihn aufmerksam geworden. 2021 trat er beim New Pop Festival in Baden-Baden auf.

Externer Inhalt von Youtube

Neben den Headlinern haben die „Fest“-Verantwortlichen auch große Teile des weiteren Programms für die kostenpflichtige Hauptbühne verkündet – nicht aber, wer am Donnerstag die Neuauflage des Festivals um 17.30 Uhr eröffnen darf. Im Vorjahr hatte Lotte dieses Vergnügen, gefolgt von Alice Merton.

Viel Frauenpower bei „Das Fest“ am Donnerstag und Freitag

Und auch 2023 wird am Freitag das zweite Zeitfenster einer jungen Frau gehören: Die Australierin Toni Watson alias Tones And I hat als Straßenmusikerin begonnen und steht nun weltweit auf Festival-Bühnen. Wer beide Namen nicht kennt, hat vermutlich dennoch schon von ihr gehört. Aus ihrer Feder stammt der Radio-Ohrwurm „Dance Monkey“.

Externer Inhalt von Youtube

Der Freitag beginnt um 17.30 Uhr mit dem Auftritt von Mola. Die Sängerin stand im Vorjahr beim Unifest vor Karlsruher Publikum und ist aktuell auf ihrer „Nichts-macht-mich-kaputt“-Tour. Direkt im Anschluss stürmen die fünf Mitglieder der Kieler Band Leoniden vor den „Mount Klotz“. Sie stehen für eine Mischung aus Indierock und Pop und haben sich in den vergangenen Jahren aus kleinen Kellern auf die großen Bühnen gespielt.

Nach Casper beschließt DJane Lari Luke den Karlsruher Abend. Wie im Vorjahr die Drunken Masters steht auch sie für eine wilde Mischung verschiedener Musikstile von Bass House über Dubstep bis Techno. Aufgewachsen ist sie in Ecuador, Portugal und Heidelberg. In den vergangenen Jahren stand sie bei so gut wie allen namhaften Festivals für elektronische Musik hinter den Plattentellern – von Tomorrowland über Sonne, Mond und Sterne bis Nature One.

Externer Inhalt von Youtube

Langer Festival-Samstag beginnt mit Locals und endet mit „Erwin & Edwin“

Der längste Festivaltag beginnt am Samstag schon um 13 Uhr mit den Auftritten der Local Heroes Keine Revolte, Toni Mogens und Diana Ezerex. Im Anschluss stehen die Wahl-Berlinerin Esther Graf und die Punk-Band Adam Angst auf der „Fest“-Bühne. Auf der wird es um 19 Uhr richtig voll – und erneut stehen dort Rückkehrer.

Das 13-köpfige Kollektiv Querbeat spielte bereits 2019 vor dem Karlsruher Festival-Publikum. „Querbeat ist alles, was Corona nicht ist“, steht im „Fest“-Pressebriefing. „Nähe, Liebe und der radikale Glaube an das Gute.“

Externer Inhalt von Youtube

Zum Abschluss nach Alligatoah gehört die Bühne den fünf Musikern von Erwin & Edwin. Sie wollen den Hügel mit einer Mischung aus Funky-Brass- und Elektronik-Klängen zum Tanzen bringen.

Giesinger-Kumpel Michael Schulte spielt am Sonntag in Karlsruhe

Am Sonntag geht es wie gewohnt los mit dem Klassik-Frühstück – um 10 Uhr mit dem neuen „Fest“-Klassik-Orchester der Kammerakademie Nordbaden, gefolgt vom Young Classic Sound Orchestra des Badischen Konservatoriums. Um 15 Uhr geht es weiter mit einem noch nicht verkündeten Jazz-Künstler, gefolgt von der englischen Folk-Band Skinny Lister ab 16.20 Uhr.

Grundsätzlich bleibt es am vierten und letzten Festival-Tag aber etwas ruhiger, das verrät das Line-up. Um 17.45 Uhr spielt die US-amerikanische R&B-Band Vintage Trouble. Eineinhalb Stunden später wird Michael Schulte auf die Karlsruher Bühne treten. Ein wenig schließt sich damit der „Das Fest“-Kreis. Schultes Karriere begann 2012 bei der Casting-Show „The Voice of Germany“. Sein Coach damals: Rea Garvey.

Externer Inhalt von Youtube

Mit Spannung dürfte der ein oder andere Karlsruher Fan allerdings aus einem anderen Grund auf diesen vorletzten Auftritt schielen – und auch der hat mit Schultes Casting-Show-Erfolg vor elf Jahren zu tun. Zu seinen Konkurrenten zählte der Waldbronner Local Hero Max Giesinger. Später lebte das Duo einige Jahre in einer Musiker-WG, Ende 2022 brachten sie eine gemeinsame Single auf den Markt.

Ticketverkauf für „Das Fest“ startet am 14. März

Karten gibt es ab Dienstag, 14. März, zu kaufen. Sie sind ab 9 Uhr erhältlich bei Eventim und kosten inklusive Gebühren 17,20 Euro pro Festivaltag. Für alle vier Tage des Open Airs gibt es ein Festival-Ticket zum Preis von 66,70 Euro. Sobald ein Tag ausverkauft ist, kann kein Festival-Ticket mehr bestellt werden.

Kunden haben beim Bestellen im Internet oder per Telefon die Wahl: Sie können das Ticket zu Hause ausdrucken oder sich dieses aufs Mobiltelefon laden. Wer die speziell gestalteten Fantickets will, muss diese bei Eventim per Post bestellen, es fallen zusätzliche Versandkosten in Höhe von 5,90 Euro pro Bestellung, nicht pro Ticket an. Das Ticket gilt am Festivaltag auch als Fahrtkarte im Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds. Beim Festival sind weiter 70 Prozent des Programms frei zugänglich. Eine Karte braucht nur, wer zum Hügel will.