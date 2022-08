Das können die Karlsruher und Gäste beim Weltkirchentreffen erleben

Zur Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe erwartet die Besucher ein umfangreiches Begleitprogramm, von dem auch die Karlsruher profitieren. Unter anderem gibt es Musik, Diskussionen und Neues bei den Schlosslichtspielen zu erleben. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Kulturbühne auf dem Karlsruher Marktplatz

Auf dem Marktplatz und damit im Herzen der Stadt findet sich die Kulturbühne. Viel Musik wird es dort geben. Das gesamte Kirchentreffen über treten täglich mehrere Künstler auf. Los geht es am 31. August mit dem Eröffnungsgottesdienst, der um 17.30 Uhr startet.

Ab 19.30 Uhr tritt die Popsängerin Judy Bailey mit ihrer Band auf. Um 21 Uhr folgt dann die offizielle Eröffnung des Kirchentreffens. Folklore aus Nordchile erwartet die Besucher am Donnerstag ab 16 Uhr, um 19 Uhr folgt ein Konzert des Methodist Youth Choir, um 20 Uhr tritt das Bläser-Quintett der Hochschule für Musik auf. Juden, Christen und Muslime laden am Freitag unter der Überschrift „Trimum – Vielstimmig? Gut“ gemeinsam zum Konzert, Start ist um 17 Uhr. Um 19.30 Uhr folgt der Auftritt des iPad-Zauberers Simon Pierro.

Das Saxofon-Ensemble der Hochschule für Musik steht am Samstag ab 11 Uhr auf der Kulturbühne. Um 12.30 Uhr übernimmt das Wawau Adler Gypsy Quartett, um 14 Uhr der Lehel Jazz Corner. Die Mathis Grossmann Band steht ab 15.30 Uhr auf der Bühne, mit Jazz geht es ab 17 Uhr weiter mit dem Konstantin Kölmel Projekt. Es folgt um 18.30 Uhr das Bundesjazzorchester „BuJazzO“. Die SWR1 Band beschließt ab 22 Uhr das Programm.

Am Sonntag präsentiert unter anderem der Deutsch-Afrikanische Verein African Spirit Gospel ab 13 Uhr. Japanisches und deutsches Liedgut wird ab 15.30 Uhr erklingen, der Popmusiker Cris Cosmo steht um 19 Uhr auf der Bühne.

Am Montag, 5. September, sind für 16.30 Uhr die Schweizer Alphornbläser angekündigt, um 17 Uhr übernimmt der Jazzclub mit seinem Soulcafé. Das Quintett Spark folgt um 19.30 Uhr und stellt Klassiker wie Bach, Vivaldi und Mozart in einen frischen Kontext.

Tanz mit Yoreme Waltz und Ben Rentz ist am Dienstag, 6. September, ab 18.45 Uhr zu erleben, um 19 Uhr gibt es Reggae und Weltmusik mit der Band Unojah. Musiker mit Handicap präsentieren sich am Mittwoch, 7. September, ab 17 Uhr, die Band heißt Dickes Blech. Die Gruppe Taxi Sandanski folgt um 19 Uhr mit Balkanbeats und Gypsygrooves.

Schlosslichtspiele mit neuer Show

Pünktlich zum Kirchentreffen kehrt bei den Schlosslichtspielen die Show „Wir Menschen sind Fische im Exil“ zurück ins Programm. Die neue Arbeit von ZKM-Chef Peter Weibel war bisher nur zum Auftakt der Schlosslichtspiele zu sehen. Das Werk wurde eigens für die Vollversammlung produziert.

Es handelt sich um eine musikalische Erzählung, die sich dem ewigen Kreislauf von Schöpfung und Zerstörung widmet. Vom 31. August bis 2. September ist die Show um 20.45 und um 23.25 Uhr zu sehen. Am 3. September startet sie um 21.35 und 23.35 Uhr, am 4. September um 20.45 und 23.25 Uhr. Am 5. und 6. September ist der Beitrag jeweils ab 21 Uhr zu erleben.

Diskussionen, Workshops und Vorträge

Diskussionen, Workshops und Vorträge: Der Kalender ist prall gefüllt. Es geht dabei nicht nur um kirchliche Themen, sondern ebenso um aktuelle Fragen der Weltpolitik. Mit der Lebensmittelkrise etwa befasst sich eine Podiumsdiskussion an diesem Freitag ab 15.30 Uhr in der Industrie- und Handelskammer am Friedrichsplatz.

Zur gleichen Zeit befasst sich ein Workshop in der Kirche St. Stephan mit der Frage „Hoffnung für die Umwelt?“. Die Willkommenskultur für Flüchtlinge ist Thema einer Diskussion, die am Montag, 5. September, um 16 Uhr im Hanns-Löw-Haus in der Kreuzstraße beginnt. Beim Workshop „Willst du mich heiraten“ geht es am Mittwoch, 7. September, ab 11.30 Uhr im Schloss um interreligiöse Paare.

Radeln, Klettern und eine Stille Disco in Karlsruhe

Wer möchte, kann beim Kirchentreffen auch selbst in Bewegung kommen. Am Samstag steht eine „Silent Disco“ im Programm: Ab 20 Uhr darf in der Johanniskirche in der Südstadt getanzt werden, jeder Besucher kann aus drei Kanälen auf seinen Kopfhörern wählen.

Eine interreligiöse Radtour durch die Stadt startet am Sonntag um 15 Uhr am Garten der Religionen im Citypark. Und zum Klettern lädt das Katholische Jugendhaus in der Steinstraße am 5., 6. und 7. September jeweils ab 17 Uhr ein.