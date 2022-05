Fahndung mit Hubschrauber und Drohne

„Ich hörte sie brüllen“: Schuss nach Streit unter Brüdern führt zu Großeinsatz der Polizei in Karlsruhe

Großeinsatz der Polizei in Karlsruhe-Daxlanden: Am Samstagmorgen wird in einer Autowerkstatt geschossen. Brüder sollen im Streit aneinander geraten sein. „Wir saßen beim Frühstück, da haben wir einen Knall gehört“, erzählt ein Anwohner.