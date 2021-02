Von früh bis spät radeln die Boten von Lieferando durch die Stadt. In Zeiten des Lockdowns sind viele Wirte auf die Dienste des Lieferservices angewiesen. Lukas Möller geht einen anderen Weg: Der Chef von Deli Burgers in Karlsruhe schickt selbst Mitarbeiter auf die Straße, die Bestellungen zu den Kunden bringen.

Jeden Abend um 19.30 Uhr rollt bei Deli Burgers das Geschäft an. Im wahrsten Sinne des Wortes: Vor dem Gastronomiebetrieb in der Akademiestraße stoppen Radler, die an hungrige Kunden in der City Rucksäcke voller Burger und Fritten ausliefern.

Die Fahrer tragen nicht wie viele ihrer Kollegen Jacken in Orange. Deli Burgers hat sich gegen eine Zusammenarbeit mit dem an der Leuchtfarbe erkennbaren Branchenriesen Lieferando entschieden und sendet eigene Boten los.

Ein Sonderweg, den Inhaber Lukas Möller nach reichlichem Abwägen geht. „Ich hatte einen Heidenrespekt davor, die Logistik zu stemmen.“