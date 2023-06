Laufen – bei der Hitze? Was man bei Sport im Sommer beachten sollte

Mütze auf dem Kopf, Sonnenbrille im Gesicht, Sonnencreme auf der Haut: Oliver Wedlich hat an alles gedacht. Am Samstagmorgen gegen halb acht bewegt er sich im Laufschritt durch die Günther-Klotz-Anlage und weiter an der Alb entlang Richtung Rüppurr. Er weiß: Obwohl es so früh am Tag noch kühl und die Sonneneinstrahlung noch nicht so stark ist, sollte er sich schützen.

Vor der Kraft der Sonne im Sommer, die dem Körper viel schneller als sonst Flüssigkeit entzieht und die Haut schädigen kann. „Ich habe viel darüber gelesen, da muss man vorsichtig sein“, sagt der Hobbyläufer, die sich heute eine 13 Kilometer lange Strecke vorgenommen hat.

Das bestätigt Alexander Woll, Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). „Die Gefahr körperlicher Anstrengung bei Hitze wird häufig unterschätzt“, sagt er. Mutet man seinem Körper zu viel zu, könne es zu einem Hitzschlag, Herz-Kreislauf-Problemen oder Hitzekrämpfen kommen.

Sport zwischen 10 und 16 Uhr vermeiden

Wie viel ein Körper aushalten kann, hänge immer von Alter und Gesundheitszustand ab und davon, wie viel man allgemein trainiert. Ein paar Faustregeln empfehlen sich aber für jeden.

So sollte man im Sommer möglichst nicht in den heißesten Stunden zwischen 10 und 16 Uhr Sport treiben, so Woll.

Viel Trinken ist ebenso wichtig, auch schon vor dem Sport. Pro 15 bis 20 Minuten Trainingsaktivität verliere der Körper 200 bis 300 Milliliter Flüssigkeit (je nach individuellem Schwitzen).

Um zu testen, wie viel Flüssigkeit verloren geht, könne man sich vor und nach dem Training wiegen: „Für jedes verlorene Kilo etwa ein Liter Flüssigkeit trinken“, empfiehlt Woll.

Bei besonders intensiver oder länger andauernder sportlicher Aktivität (über eine Stunde) seien isotonische Getränke ratsam, die Elektrolyte wie Natrium und Kalium enthalten. Diese Mineralstoffe gehen nämlich über das Schwitzen ebenfalls verloren.

Die richtige Kleidung macht’s aus

Auch die Sportkleidung macht etwas aus. Eine Mütze ist ein absolutes Muss im Sommer, denn über den Kopf gehen beim Sport Woll zufolge bis zu 40 Prozent der gesamten Flüssigkeit verloren.

Sonnenstrahlen, die auf den unbedeckten Kopf treffen, könnten die empfindlichen Hirnhäute reizen, die direkt unter dem dünnen Schädelknochen liegen.

Woll empfiehlt außerdem langärmlige, atmungsaktive Kleidungsstücke und eine Sonnenbrille mit UV-Schutz. Sonnenschutz (mindestens Lichtschutzfaktor 30) sollte man 15 bis 30 Minuten vor dem Training auftragen – auch wenn der Himmel bewölkt ist.

Luftfeuchtigkeit und Ozonwert spielen eine Rolle

Wer ganz auf Nummer sich gehen will, der kann vor dem Sport neben der Temperatur die Luftfeuchtigkeit und den Ozonwert checken. Liegt der Ozonwert bei über 180 Milligramm pro Kubikmeter, so Woll, sollte man auf Training besser verzichten.

Ab 30 Grad sollten Untrainierte und Menschen mit Gesundheitsproblemen nicht in ein anstrengendes Training einsteigen, bei extremer Hitze über 32 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit (mehr als 50 Prozent) steige das Risiko von hitzebedingten Erkrankungen wie Hitzschlag und Dehydrierung.

Besonders gefährdet sind Ältere, bei denen die körpereigenen Kühlsysteme nicht mehr so gut funktionieren. Auch bestimmte Medikamente wie Antidepressiva, Schilddrüsenhormone, Antihistaminika (gegen allergische Reaktionen) oder Blutdruck- und Diabetesmedikamente könnten dazu beitragen, dass sich die Hitze im Körper staut.

Besser auf dem Feldweg als auf Beton

Schwindel, Atembeschwerden, Übelkeit oder starke Kopfschmerzen seien Warnzeichen, bei denen man die sportliche Aktivität abbrechen und an einen schattigen, kühlen Ort gehen sollte. Allgemein gilt: Nicht in der prallen Sonne laufen, sondern schattige Strecken suchen, idealerweise am kühlenden Wasser und lieber auf Grünflächen oder Feldwegen als auf Beton, der mehr Hitze absorbiert.

Insofern haben die Jogger an der von Bäumen gesäumten Alb in der Klotz-Anlage schon mal die richtige Wahl getroffen. Auch wenn nicht jeder so gut ausgestattet ist wie Oliver Wedlich, tragen doch einige Sonnencreme. Und mancher hat die Trainingszeit verlegt in die kühleren Stunden des Tages. „Letzte Woche Dienstag bin ich um halb neun los, da war es mir schon zu warm“, berichtet etwa Sandra Schaefer. Am Wochenende geht die 39-Jährige nun schon zwischen 7 und 8 Uhr statt wie in den kälteren Monaten um neun auf die Laufstrecke.

Nur eine halbe bis Stunde sind Sandra Müller und Annette Dolpp im Sommer früher dran. Sie sind ohnehin Frühaufsteher. „Ich stehe unter der Woche jeden Tag um fünf auf zum Laufen“, erzählt Müller – egal bei welchem Wetter.