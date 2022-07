Burgerkette Five Guys öffnet in Karlsruhe seine Pforten

Ohne allzu viel Pipapo öffnet die amerikanische Burgerkette Five Guys ihre Filiale in der Karlsruher Innenstadt. Dem Konkurrenzkampf mit den anderen Bratereien sieht Five-Guys-Chef Jörg Gilcher entspannt entgegen.

Maurice Klien und Chris Schultze sind als erste da. Bereits eine Viertelstunde vor dem offiziellen Startschuss stehen die 18-jährigen Jungs aus Rheinstetten vor dem Eingang der Karlsruher Five-Guys-Filiale in der Kaiserstraße. „Für einen Burger von Five Guys sind wir schon extra nach Stuttgart gefahren. Cool, dass es das nun auch in Karlsruhe gibt“, sagt Klien.

Geplant ist der Trip allerdings nicht, die beiden Jungs sind für einen Klassenausflug in die Stadt gekommen und haben in der Postgalerie ein Volleyballnetz für die nachmittäglichen Leibesübungen im Schlosspark gekauft. „Schon verrückt, dass wir kurz vor der Eröffnung hier vorbeikommen“, sagt Chris.

Und was gefällt ihnen eigentlich an den Five-Guys-Lokalen? „Es ist halt alles sehr amerikanisch hier“, sagt Klien. „Und natürlich schmecken auch die Burger klasse.“

Rindfleisch-Pattys und Pommes

Als die Filiale an der Ecke von Kaiser- und Karlstraße schließlich ihre Pforten öffnet, drängen nach Klien und Schultze noch ein gutes Dutzend weiterer Gäste ins Restaurant und erhalten am Eingang ein Five-Guys-Shirt als Begrüßungsgeschenk.

Aus den Boxen dröhnt amerikanische Rockmusik und hinter der offenen Theke herrscht bald Hochbetrieb. Rindfleisch-Pattys liegen ebenso auf dem Grill wie aufgeschnittene Brötchenhälften, daneben bruzzeln Pommes in den Fritteusen.

Und während Klien und Schultze auf zwei Holzhockern Platz nehmen und mit einem Strahlen in ihre Burger beißen, macht auch Jörg Gilcher einen zufriedenen Eindruck. „Dass so viele Leute schon um 11 Uhr morgens einen Burger essen, hätte ich nicht gedacht“, sagt der Deutschlandchef der amerikanischen Kette. Allzu viel Werbung habe man im Vorfeld gar nicht gemacht, selbst auf Instagram gab es nur eine Nachricht mit dem offiziellen Eröffnungstermin.

15 verschiedene Zutaten fütr den Burger

Während hinter Gilcher die Kunden ihre Burger bestellen und mit 15 Zutaten wie Ketchup, Gurken oder Röstzwiebeln individuell zusammenstellen, zieht der Five-Guys-Chef bereits ein erstes positives Fazit. Der Ausbau des Lokals in den vergangenen Wochen sei gut gelaufen und mit dem Standort am Europaplatz sei er sehr zufrieden.

Dass es fußläufig mit McDonalds und Burgerheart zwei weitere Burger-Bratereien gibt, sieht Gilcher entspannt. „Es ist ein Wettbewerb. Aber am Ende müssen Qualität, Service und Preis stimmen. Das gilt für uns ebenso wie für die anderen Anbieter“, sagt der Gastronomie-Stratege.

Suche nach dem besten Burger in Karlsruhe

Direkt neben ihm wartet mit Jan ein echter Experte auf seinen ersten Five-Guys-Burger in Karlsruhe. „Ich mag einfach Burger und habe in Karlsruhe schon überall welche gegessen“, erzählt Jan. Deshalb wolle er gleich am ersten Tag bei Five Guys vorbeischauen. „Den besten Burger in der Stadt gibt es bislang bei Deli“, sagt Jan. „Und gleich dahinter kommt Burgerheart.“

Dass Burger gerade bei jungen Leuten im Trend liegen, ist für Gilcher ein wichtiger Faktor des Five-Guys-Erfolgs. „Burger ist wie Pizza. Das schmeckt fast allen Leuten“, sagt Gilcher. Dass es in der Karlsruher Innenstadt mittlerweile über ein halbes Dutzend Bratereien gibt, sieht er entspannt. Das sei ein Zeichen für den Wandel in vielen Innenstädten. „Die Leute kommen nicht mehr nur zum Einkaufen“, sagt Gilcher. „Sie wollen länger bleiben und auch etwas essen“.

Zum Essen ist auch Horst gekommen. „Meine Frau arbeitet hier“, sagt er und beißt beherzt in seinen Burger. „Die muss ich doch am ersten Tag unterstützen.“