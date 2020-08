Die Bergwacht hilft auch am Mount Klotz

Bei kaum einem Ortsverein der Bergwacht im Schwarzwald liegt das Haupteinsatzgebiet so weit vom Stammsitz entfernt wie beim Karlsruher. Die Bergretter kümmern sich um den Nordschwarzwald. Einmal im Jahr sind sie aber auch direkt in Karlsruhe im Großeinsatz.

Ein Gipfelkreuz sucht man auf der höchsten Erhebung im Karlsruher Stadtgebiet vergebens. Dafür tummeln sich Wildschweine rund um die nahe Grünwettersbach gelegene Stelle, die es auf 323 Meter über dem Meeresspiegel bringt.

Im Vergleich zu den großen Verwandten im Schwarzwald oder gar den Alpen gehen diese Ausläufer des Nordschwarzwalds ebenso wie der benachbarte Turmberg bestenfalls als Hügel durch. Trotzdem gibt es in Karlsruhe seit fast 100 Jahren eine Ortsgruppe der Bergwacht. Einmal im Jahr wird sie sogar zum Großeinsatz in der Stadt gerufen.

Zu Beginn ging es um Naturschutz, nicht um Menschen

Meist sind die Karlsruher Bergwächter im nördlichen Schwarzwald unterwegs. In der Stadt sind sie höchstens für Übungen. Es gibt nicht einmal ein Vereinsheim in Karlsruhe, dafür eine große Rettungswache in Unterstmatt. „Der Bezug zu Karlsruhe hat historische Gründe”, erklärt der Ortsgruppen-Vorsitzende Dietmar Gräbe.