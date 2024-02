Mehr Grün, ein breiterer Gehweg: Die Kapellenstraße in Karlsruhe wird umgebaut. Dafür fallen auch Parkplätze weg – an anderer Stelle sollen dafür aber neue hinzukommen.

Bis zu 3,8 Millionen Euro soll der Umbau der Kapellenstraße in Karlsruhe kosten. Das geht aus einer Unterlage des Planungsausschusses hervor. Am Donnerstag möchte der Ausschuss der Umbaumaßnahme zustimmen.

Diese sieht vor allem mehr Platz für Fußgänger vor. Die „großzügigen Sperrflächen“ in der Mitte der Fahrbahn sollen dem Seitenbereich zugeschlagen werden, heißt es etwa in der Vorlage. So stehe Fußgängern am Ende eine größere Fläche zur Verfügung.

Parkplätze in der Karlsruher Kapellenstraße fallen teilweise weg

Gleichzeitig soll die „parallele Erschließungsfahrbahn“ umgestaltet werden. Den Angaben zufolge werden die dortigen Parkplätze teilweise aufgegeben – „zugunsten von Flächen für Aufenthalt und gegebenenfalls Außenbewirtung“.

Um wie viele Parkplätze es sich handelt, geht aus der Vorlage nicht hervor. Von der Außenbewirtung würde die Gaststätte Kap profitieren. Das bestätigt Chef Christian Müller dieser Redaktion. „Wir freuen uns sehr darauf“, so Müller.

Der Bereich an der Kreuzung Waldhornstraße und Anliegerstraße soll zudem grüner werden: Nach Angaben der Stadt ist vorgesehen, die dortigen Bäume größtenteils zu erhalten.

Zusätzlich sollen 15 neue Bäume gepflanzt werden. Im Zuge dessen werde die Zufahrtsregelung im Kreuzungsbereich geändert, heißt es weiter. Gleichzeitig seien neue Fahrradstellplätze vorgesehen.

Neue Parkplätze vor dem Autohaus geplant

Mehr Grün an dieser Stelle bedeutet jedoch laut Vorlage im Gegenzug mehr Parkplätze an andere Stelle: Im nördlichen Bereich vor dem Autohaus sollen für die Anwohner der gegenüberliegenden Straßenseite neue Parkplätze geschaffen werden. Weiter heißt es: „Auf der nordwestlichen Seite werden Stellplätze für Anlieferung geschaffen.“

Den Angaben zufolge ist außerdem ein durchgehender Fahrradstreifen auf der Kapellenstraße geplant. Auf der Südseite soll zudem eine barrierefreie Bushaltestelle entstehen. Sie erhalte auch einen „signaltechnisch gesicherten Zugang“ im Verlauf der Waldhornstraße.

Dadurch entstehe auch ein „signaltechnisch gesicherter Zugang“ von der Innenstadt-Ost zur Grünfläche und dem Spielplatz auf der südöstlichen Seite der Kapellenstraße, heißt es weiter.

Das Tiefbauamt solle nun weitere Planungsschritte veranlassen. Laut Beschlussvorlage liegt der Kostenrahmen für den Umbau der Kapellenstraße zwischen 3,2 und 3,8 Millionen Euro. Die Umsetzung könne frühestens 2026 erfolgen, heißt es weiter. „Die Entwurfsplanung wird dem Gremium im Rahmen der Projektvorstellung gesondert zum Beschluss vorgelegt“, schreibt die Stadt.

Der Umbau der Kapellenstraße ist schon länger Thema: Am 1. Dezember 2020 hatte der Planungsausschuss bereits der Planung zur Umgestaltung im Zuge der Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Ost“ zugestimmt.