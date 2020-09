Serie: Außergewöhnliche Berufe

Die perfekte Illusion: Maskenbildnerin am Theater in Karlsruhe

Jasmin Müller ist eine von 13 Azubis, die in diesem Jahr erfolgreich ihren Abschluss als Maskenbildner vor der IHK Karlsruhe abgelegt haben. Sie wusste schon als Kind, dass das ihr Traumberuf werden sollte. Heute arbeitet sie am Badischen Staatstheater in Karlsruhe.