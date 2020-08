Was macht der wohl bekannteste Karlsruher Tänzer Jürgen Leppert, wenn wegen Corona die Clubs geschlossen sind?

Den mittlerweile 81-jährigen Jürgen Leppert kennen viele Karlsruher aufgrund seines Tanzstils als Dreher, Kreisel oder Derwisch. Wo auch immer ein angesagtes Konzert oder eine gute Party in Karlsruhe ist - Leppert ist dabei und dreht sich in farbigen Overalls um seine eigene Achse. Doch was macht der Tänzer jetzt, wo seit dem Corona-Shutdown alle Clubs geschlossen haben? Wie verbringt er die Zeit?

Das Tanzen und Drehen fehlt mir schon. Jürgen Leppert, bekannt als „Dreher” oder „Kreisel”