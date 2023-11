Dürfen Karlsruher bald öfter sonntags shoppen als bisher?

Zwei für die Innenstadt und zwei für Durlach sowie je einer für Mühlburg und die Oststadt: Karlsruhe hat Termine für die verkaufsoffenen Sonntage für die kommenden Jahre festgelegt. Gibt der Gemeinderat grünes Licht, darf in unterschiedlichen Stadtteilen zwischen 2024 und 2026 insgesamt fünfmal im Jahr auch sonntags geshoppt werden.

Eröffnet wird der Einkaufsreigen im Frühjahr mit einem verkaufsoffenen Sonntag, der parallel zum „Fest der Sinne“ in der Innenstadt und zu „Durlach blüht auf“ in der Durlacher Altstadt über die Bühne gehen soll. Am 28. April 2024, am 4. Mai 2025 und am 26. April 2026 dürfen die Geschäfte in den beiden Einkaufszentren ihre Türen auch sonntags öffnen.

Beim „Fest der Sinne“ mit Genussmarkt auf dem Marktplatz, Flohmarkt, Stoffmarkt und Familienangeboten rechnet die Karlsruher Marketing und Event Gesellschaft (KME) nach eigenen Angaben mit rund 250.000 Besuchern. Damit auch der Durlacher Einzelhandel von dem Fest profitieren kann, dürfen die Straßenbahnen zwischen den beiden Zentren am verkaufsoffenen Sonntag kostenfrei genutzt werden.

Im Herbst gibt es dann die verkaufsoffenen Sonntage in Mühlburg und Durlach parallel zu den Stadtteil-Kerwen und in der Innenstadt am Wochenende des Stadtfestes. In Mühlburg sollen die Läden am 8. September 2024, 14. September 2025 und 13. September 2016 sonntags öffnen, in Durlach am 15. September 2024, 21. September 2025 und 20. September 2026. Die verkaufsoffenen Innenstadt-Sonntage sind für 13. Oktober 2024, 12. Oktober 2025 und 11. Oktober 2026 terminiert.

Neu sind die Vorschläge des Marktamts für einen verkaufsoffenen Sonntag während der Karlsruher Herbstmess’, und zwar am 10. November 2024, 9. November 2025 und 8. November 2026. „Hierzu sollen die örtlichen Verkaufsstellen im Süden Rintheims und im Osten der Oststadt öffnen dürfen“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat. Am 4. Juni 2023 ging erstmals ein verkaufsoffener Sonntag anlässlich der Frühjahrsmess’ über die Bühne. „Die Erfahrungen belegen einen deutlichen Besucheranstieg zum darauffolgenden Sonntag“, schreibt die Stadtverwaltung.

Katholisches Dekanat Karlsruhe will keine zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntage

Kritik an einem zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag gab es laut der Beschlussvorlage vom Katholischen Dekanat Karlsruhe, das grundsätzlich nicht mit der Ausweitung der Anzahl von verkaufsoffenen Sonntagen einverstanden sei. Vom Evangelischen Dekanat Karlsruhe gab es laut der Stadt ebenso wenig eine Rückmeldung wie von der Dienstleistungsgesellschaft Verdi und der Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Bürgervereine.

Laut dem Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg dürfen Geschäfte pro Jahr an maximal drei Sonn- und Feiertagen aus Anlass von Märkten, Messen oder Festen öffnen. Verkaufsoffene Sonntage können dabei wie in Karlsruhe auf bestimmte Stadtteile und Bereiche festgelegt werden. Der Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag muss dabei wichtiger sein als das Sonntags-Shopping.