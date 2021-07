Wirtschaftsinformatiker

Wie ein Karlsruher am CERN in die Welt der Daten eintauchte

In der Welt riesiger Datenmengen fühlt sich der Karlsruher Alexander Loth zuhause. Eine Herausforderung erlebte er am Teilchenbeschleuniger des CERN in Genf. Dort war er zu einer spannenden Zeit.