Ein Abend mit Musik im Karlsruher Club Topsy Turvy hat Konsequenzen für die Besucher: Schon bei 34 von ihnen wurde eine Corona-Infektion nachgewiesen – auch in der gefürchteten Delta-Variante.

In Karlsruhe ist die Zahl der Corona-Infektionen gestiegen, die auf eine Veranstaltung in der Bar „Topsy Turvy“ am 2. Juli zurückgeführt werden.

Nach Angaben des Landratsamtes waren am Sonntag bereits 34 Menschen infiziert; am vergangenen Freitag waren es noch 19. Unter den Infektionen wurde die Delta-Variante festgestellt.

Laut Bar-Betreiber waren im „Topsy Turvy“ am Abend des 2. Juli etwa 120 Menschen anwesend. Unter ihnen soll eine infizierte Frau gewesen sein, die kurz davor aus Mallorca heimgekehrt war und angeblich vor dem Abflug keinen negativen Test vorgelegt hatte.