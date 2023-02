Trend zum Komfort

Karlsruhes einziger Campingplatz in Durlach macht wieder auf – was die Gäste erwartet

Ankommen, auspacken, entspannen: Campingfreunde warten sehnsüchtig auf den Saisonstart. Auf dem Campingplatz Durlach am Ufer der Pfinz ist es am 24. Februar 2023 wieder so weit.