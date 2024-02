Der Fastnachtsumzug in Durlach: Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Um 14.11 Uhr knallt’s in Durlach, dann startet der Umzug durch die Straßen und Gassen. Was man vorher alles wissen sollte.

Am Anfang knallt’s: Am Sonntag, 14.11 Uhr, schicken traditionell Salutschüsse die Teilnehmer des Durlacher Fastnachtsumzugs auf die Strecke. Rund 50.000 feierlustige Narren erwarten die Organisatoren zur 68. Auflage.

55 Gruppen machen sich in Durlach auf den Weg

Damit alle Narren am Straßenrand möglichst ausgelassen feiern können, hat die Redaktion die wichtigsten Informationen rund um das Großereignis zusammengestellt.

Wann und wo geht es los?

Punkt 14.11 Uhr. Nach den Salutschüssen setzt sich der Tross an der Kreuzung von Auer Straße, Amalienbadstraße, Oberwaldstraße sowie Rommelstraße in Bewegung. Die Zugteilnehmer stellen sich dort von 13 Uhr an auf.

Welche Strecke nimmt der Umzug?

Wie auf unserer Grafik zu sehen ist, geht es zunächst durch Auer Straße, Christofstraße und Gritznerstraße. An der Post vorbei zieht der Lindwurm in die Pfinztalstraße Richtung Fußgängerzone. Der Schlossplatz markiert den Endpunkt, in der Karlsburgstraße löst sich der Zug auf.

Auf was können sich Zuschauer besonders freuen?

„Ein Freizeitbad wie wär des schee – und oben drauf könnte d’Festhall steh!“ Unter diesem Motto machen sich am Sonntag 55 Gruppen auf den Weg durch Durlach, drei mehr als 2023. 15 Fahrzeuge sind dabei sowie 32 Fuß- und fünf Musikgruppen, so Torsten Holzwarth, Präsident des Organisationskomitees Durlacher Fastnacht (OKDF). Die Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand dürfen sich auch auf Motivwagen freuen, die teils aufwendig in der Tradition des rheinischen Karnevals gestaltet sind.

Von wo haben die Narren am Straßenrand den besten Blick?

Das kommt auch ein bisschen darauf an, worauf man Wert legt. Beim Start an der geräumigen Straßenkreuzung ist viel Platz. Zum anderen sind die Salutschüsse um 14.11 Uhr ein Spektakel. In der Auer Straße drängt sich viel närrisches Publikum, da die gleichnamige Straßenbahnhaltestelle und auch der Bahnhof Durlach nicht weit entfernt sind. Besonders stimmungsvoll ist es auch in der Fußgängerzone mit ihren historischen Fassaden. Am Marktplatz schließlich wird man zusätzlich informiert: Aus dem Rathaus wird der Umzug moderiert.

Was machen Familien mit Kinderwagen am besten?

Einen separaten Familienbereich mit Platz auch für Kinderwagen gibt es am und im Gewölbekeller des Durlacher Rathauses an der Pfinztalstraße.

Wie kommt man am besten zum Umzug?

Auch da es an Parkplätzen mangelt, empfiehlt sich die Anreise mit Bus oder Bahn. Für aktuelle Informationen zu Fahrten und Verbindungen empfehlen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), die elektronische Fahrplanauskunft des Karlsruher Verkehrsverbundes zu nutzen (https://www.kvv.de/fahrplan/fahrplanauskunft.html).

Welche Auswirkungen hat der Umzug auf den Nahverkehr?

Durch den Umzug kommt es nach Auskunft der Verkehrsbetriebe zu Einschränkungen bei den beiden Tramlinien 1 und 2. Auch für die Buslinien 21, 23, 24 und 26 passen die VBK das Fahrplankonzept an. Bei der Tramlinie 1 entfallen ab etwa 13.25 bis etwa 17.20 Uhr die Haltestellen Turmberg, Karl-Weysser-Straße, Schlossplatz und Friedrichschule. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Bei der Linie 2 werden zwischen etwa 13.50 und 17.20 Uhr alle Haltestellen zwischen Gritznerstraße und Wolfartsweier Nord aufgehoben. Als Ersatz empfehlen die VBK die Buslinie 24. Die Rommelstraße ist für die Aufstellung der Umzugsgruppen und Festwagen zwischen 12 und 15.05 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Busse der Linie 24, die vom Zündhütle in Richtung Durlach Turmberg unterwegs sind, dürfen die Rommelstraße jedoch befahren. In der Gegenrichtung ist dies laut VBK nicht möglich.

Nach dem Brand eines Motivwagens in Kehl: Wie ist das Sicherheitskonzept für den Umzug?

Das Sicherheitskonzept der Karlsruher Umzüge setzt auf eine enge Kommunikation und Abstimmung zwischen Veranstalter und Sicherheitsbehörden, sagt Michaela Hofmann, Abteilungsleiterin Einsatzplanung, Katastrophenschutz und kommunales Krisenmanagement in der Branddirektion Karlsruhe. Demnach bilden Branddirektion und Polizei eine gemeinsame Einsatzleitung. So ließen sich Kommunikationswege verkürzen und Feuerwehreinheiten bei einem möglichen Ereignis schnell und koordiniert an den Einsatzort führen.