Tauziehen bis zuletzt

In Karlsruhe-Durlach dehnt sich die Fußgängerzone Richtung Karlsburg aus

Vom Schlossplatz Durlach bis zum westlichen Rand der Altstadt und auch in die Marstallstraße hinein soll die Fußgängerzone in Durlach künftig reichen. Autofahrern stehen in Zukunft deutlich weniger Wege offen.