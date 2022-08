Aktive Kirche

Durlachs Katholiken sichern ihr Christkönig-Haus als Standort mitten in der Karlsruher Immobiliendebatte

Trotz bundesweiter Austrittswelle und Immobiliendebatte in Karlsruhe sichert die katholische Gemeinde in Durlach ihren Standort – ja mehr noch: Sie nimmt ordentlich Geld in die Hand und wertet ihn auf. Wie geht das?