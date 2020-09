Alkohol und Zigaretten Diebstahl

Mann bricht in Kiosk am Durlacher Bahnhof ein und versucht zu flüchten

Am Sonntagabend brach ein Mann in den Kiosk am Durlacher Bahnhof ein und stahl Alkohol und Zigaretten. Bevor der Mann den Kiosk jedoch verlassen konnte, umstellte die Polizei das Gebäude und nahm ihn fest.