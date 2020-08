„Bei einer guten Zigarre kann man entschleunigen”: Bruchsaler gründet Zigarrentreff

Nein, überhaupt nicht. Ich habe damit angefangen, als ich wegen einer Depression lange Zeit krankgeschrieben und im Frankfurter Raum unterwegs war. Dort habe ich die Zigarren kennen und schätzen gelernt. Danach haben wir uns manchmal bei einem Händler in Durlach zum Rauchen getroffen, aber den gibt es nicht mehr. Und daher habe ich überlegt, auch mal in Bruchsal so etwas zu starten. Nur hat es bisher immer an Locations gefehlt, wo man sich treffen könnte. Shisha-Bars beispielsweise sind so gar nicht mein Ding.

Weiterlesen? Registrieren! Zugriff auf alle Inhalte von BNN+

Kostenlos bis Jahresende, kein automatisches Abo

Weniger Werbung Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung sowie der damit verbundenen Datenerhebung und -verwendung zu. Registrieren Die BNN ist berechtigt, Ihre E-Mail-Adresse zur Information über eigene und ähnliche Produkte (wie BNN+, ePaper oder Zeitung) zu nutzen. Sie können der Verwendung jederzeit hier widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.