Neue Privatschule in Karlsruhe: Lernen ohne Noten und Klassenarbeiten

In Karlsruhe liegen Privatschulen im Trend. Neues Mitglied in diesem Club ist die freie Grundschule Zauberberg mit einem Schwerpunkt auf Musikpädagogik und individuellem Lernen. Doch der Boom der Privatschulen gefällt nicht jedem.

Keine Klassenarbeiten, keine Noten, kein Stundenplan: Was sich wie der Wunschtraum zahlreicher Schülergenerationen anhört, wird in Karlsruhe bald Realität. In der Zauberbergschule sollen Kinder zwanglos lernen und sich ihren Weg durch die verschiedenen Bildungsangebote selbst suchen.

Entworfen wurde das Konzept von den Pädagogen der Musikakademie diapason. Bereits zum kommenden Schuljahr sollen die ersten zehn Grundschulkinder in den Musikschulräumen in der Durlacher Zunftstraße unterrichtet werden. Für das Schuljahr 2022/23 ist dann der Umzug nach Stupferich und der sukzessive Ausbau des Bildungsangebots geplant.

Denn eine Grundschule ist den Machern nicht genug, stellt Schulgeschäftsführerin Sophie Ebel klar: „Die Kinder sollen bei uns auch Abitur machen können.“