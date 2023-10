Ein 58-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in Karlsruhe-Durlach einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Er hatte eine psychische Krise und eine Schreckschusswaffe in seiner Wohnung.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei deshalb gegen 10.40 Uhr. Da die Polizei aufgrund des Zustands des Mannes eine Gefährdungslage zunächst nicht ausschließen konnte, fuhren mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort und umstellten das Wohngebäude.

Polizisten können Mann in Karlsruhe widerstandslos festnehmen

Einsatzkräfte trafen den Bewohner schließlich gegen 13:10 Uhr in seiner Wohnung an und nahmen ihn widerstandslos in Gewahrsam. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten die Schreckschusswaffe und stellten sie sicher.

Zu einer Gefährdung oder konkreten Bedrohung von Personen kam es nicht. Die Polizei brachte den Mann in eine psychiatrische Einrichtung.