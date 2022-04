Vorstoß der Grünen

Stadtpolitiker wollen den Weiherhof in Karlsruhe-Durlach zur Oase machen

Eine neue Perspektive für den Weiherhof – ist das realistisch nach vielen gescheiterten Versuchen, zuletzt vor fünf Jahren? In der Karlsburg geht es am Mittwoch darum, ob aus dem eigentlich attraktiven Dreieck am Altstadtring mehr wird als ein zugeparkter Platz.