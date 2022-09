In der Karl-Weysser-Straße, mitten in Durlach, befindet sich eine Straßenbahnhaltestelle mit einem merkwürdigen Schild. Obwohl Autos dort nicht fahren dürfen, steht ein Tempo-30-Schild neben dem Wartehäuschen. Einem Anwohner gibt das Rätsel auf.

Kuriosum in Durlach

Warum wurde dieser ungewöhnliche Hinweis montiert? Und wann? Dem aufmerksamen Nachbarn fällt er jedenfalls jetzt erst auf.

Ungewöhnlich ist die Haltestelle allemal. Angefahren wird sie nur in eine Richtung: Die Straßenbahnen der Linie 1 umrunden das Karree mit dem Markgrafen-Gymnasium. Nur auf der Fahrt von der Endhaltestelle Turmberg Richtung Durlacher Altstadt und Karlsruher Innenstadt halten sie an der Karl-Weysser-Straße.

Abkürzung in Karlsruhe-Durlach ist lebensgefährlich

Auch die Gleisführung ist speziell. In der Gymnasiumstraße teilen sich die Bahnen die Straße mit den Autos und biegen dann vor dem Abzweig der Rittnertstraße in einen grasbewachsenen Bereich ab, in dem daneben nur ein Fußweg verläuft.

In die Tramhaltestelle abzubiegen, um der Bahn zu folgen, ist durch Beschilderung klar verboten, mit dem Hinweis auf Lebensgefahr bei Betreten der Gleise. Die Versuchung, vor dem Markgrafen-Gymnasium eine Abkürzung zu nehmen, spüren allerdings nur Nichtmotorisierte – an sie kann das Tempo-30-Schild nicht gerichtet sein.

Worum es geht, kann der Pressesprecher des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV), Nicolas Lutterbach, erklären. Auch für Straßenbahnen gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen, etwa das Tempo-30-Limit in der Badener Straße. Dorthin rollen die Bahnen aus der Haltestelle Karl-Weysser-Straße.

Das Tempo-30-Schild für die Autofahrer passieren die Bahnen auf ihrem Sonderweg aber nicht. Deshalb, so Lutterbach, informiert die Fahrer der Straßenbahnen ein Extraschild über das Tempolimit – nämlich das in der Haltestelle.