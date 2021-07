Polizei erhält Hinweise

Ein Bordell in Grötzingen? Anwohner machen mobil gegen mutmaßlichen Betrieb

Was geschieht hinter den herabgelassenen Jalousien einer ehemaligen Arztpraxis in Grötzingen-Nord? Anwohner tippen auf einen Bordellbetrieb in ihrer Nachbarschaft und setzen sich zur Wehr. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.