Wenn sich die Hitze über die Stadt legt, flüchten sich die Menschen gerne an schattige Orte. Was ist Ihr Lieblingsplatz, um den hohen Temperaturen zu entfliehen? Haben Sie sich eine lauschige Ecke auf Ihrem Balkon eingerichtet, haben Sie einen Liegestuhl unter einem ausladenden Baum in Ihrem Garten stehen oder gehen Sie lieber (oder gezwungenermaßen) an eine bestimmte Stelle in der Stadt, an der Sie es an Hitzetagen gut aushalten können?

Schicken Sie uns doch ein Foto oder Video Ihres Lieblingsplatzes, schreiben Sie ein paar Zeilen, wie es sich dort anfühlt und was Sie dort am liebsten machen! So kommen Ihre Beiträge bei uns an: per Mail an redaktion.karlsruhe@bnn.de oder per Post an Badische Neueste Nachrichten, Lammstraße 1-5, 76133 Karlsruhe. Stichwort jeweils: „Schattenplatz“.