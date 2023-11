Impressionen

Ein paar Einblicke in die 80er-Ausstellung im Badischen Landesmuseum

Noch bis 25. Februar hat die 80er-Ausstellung „Sie sind wieder da!“ im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe geöffnet. Seit dem 17. Juni 2023 können die Besucher in Erinnerungen an eines der aufregendsten Jahrzehnte der deutschen Nachkriegsgeschichte. schwelgen.