Karlsruher Experten inszenieren Blüte der Buchkunst auf der Reichenau

Die Insel Reichenau liegt rund zehn Kilometer von Konstanz entfernt und ist von Karlsruhe aus gut mit der Bahn, mit dem Schiff, dem Auto oder Fahrrad zu erreichen.

Die Schwarzwaldbahn fährt als Doppeldeckerzug ab Hauptbahnhof Karlsruhe teils stündlich Richtung Konstanz, wofür sie knapp vier Stunden braucht. Die Strecke verläuft ab Offenburg reizvoll durch Tunnel und auf kurviger Strecke über den Schwarzwald bei Triberg und St. Georgen, entlang der jungen Donau zu den Vulkankegeln des Hegau und von Singen am Hohentwiel aus an den Bodensee. Wer auf die Reichenau will, steigt in Allensbach aus. Eine Fähre bringt Passagiere, auch mit Fahrrad, von dort direkt nach Mittelzell. Andernfalls geht es mit dem Seehas-Zug weiter zum Bahnhof Reichenau und per Bus über den Damm. Der Fuß- und Radweg ist von der Fahrbahn getrennt.