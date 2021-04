Eigentlich wollte Wagner Journalist werden

Er trifft Özil, Klopp und Mourinho: Karlsruher übersetzt seit 16 Jahren im Profifußball

In Karlsruhe macht Andreas Wagner sein Abitur. Dann zieht es ihn hinaus in die Welt. Als Dolmetscher arbeitet er im europäischen Spitzenfußball. In Las Vegas pokerte er um den WM-Titel. Dann folgt ein Wendepunkt in seinem Leben.